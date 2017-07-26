Задержанная в Турции девочка и ее отец в среду попробуют вылететь в Россию

САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Задержанная в Турции шестилетняя девочка Лиза и ее отец Сергей Уханов попробуют вылететь из страны после снятия запрета на выезд, сообщил РИА Новости дедушка Лизы, житель Саратовской области Валерий Уханов.

"Сегодня днем они планируют вылететь из Стамбула в Москву. Запрет на выезд с Лизы был снят. Они прибудут в аэропорт заблаговременно и вновь попытаются вылететь на родину. Вылет рейса запланирован на 14.50 по местному времени (совпадает с мск)", — сказал собеседник агентства.

Ранее отец девочки Сергей Уханов сообщил РИА Новости, что они планируют вылететь из Стамбула в Москву во вторник. Отец с девочкой не смогли покинуть территорию Турции из-за запрета местных властей. На место выехали представители российского консульства. Российским дипмиссиям удалось разрешить проблему с вылетом на родину семьи Ухановых. По информации посольства России в Анкаре, технические вопросы, касающиеся наличия ограничений на выезд ребенка из Турции в Россию, решены.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого Сергей Уханов просил помочь в скорейшем возвращении дочери на родину, сообщил в понедельник, что девочка передана родному отцу. Позднее посольство РФ в Анкаре подтвердило эту информацию.