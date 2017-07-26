NYT: арестованный в США менеджер Volkswagen согласился признать свою вину

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Менеджер автоконцерна Volkswagen AG Оливер Шмидт, арестованный в США по подозрению в сговоре с целью обмана властей страны, согласился признать вину в суде, пишет газета New York Times.

Компанию Volkswagen обвиняют в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Как пишет издание, во вторник адвокаты Шмидта сообщили судье в штате Мичиган, что их клиент готов признать себя виновным во время слушания, которое назначено на 4 августа.

Шмидт, возглавлявший отдел по вопросам соблюдения нормативных требований компании в США, был арестован в начале января в штате Флорида сотрудниками ФБР. Суд предъявил ему обвинения в сговоре и мошенничестве.

Ранее сообщалось, что судья в США отказал в освобождении под залог Шмидту, которому по совокупности выдвинутых обвинений грозит до 169 лет лишения свободы, указав, что Шмидт, как немецкий гражданин, может вернуться в ФРГ, с которой у США нет договора об экстрадиции.

Как пишет издание, автоконцерн Volkswagen отказался комментировать решение Шмидта, и отметил в заявлении, что "продолжает сотрудничать в рамках расследования министерства юстиции в отношении действий отдельных лиц".