СМИ: кандидат Трампа на пост в минюсте прошел слушания в сенате

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Кандидат президента США Дональда Трампа на должность в министерстве юстиции Брайан Бенчковски (Brian Benczkowski) заявил на слушаниях в юридическом комитете сената, что не возьмет полный самоотвод в расследовании "вмешательства РФ" в выборы в США спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет газета Wall Street Journal.

Генпрокурор США Джефф Сешнс весной нынешнего года отстранился от участия в расследовании после обвинений о том, что он утаил информацию о своих прошлогодних встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Трамп подверг это решение генпрокурора резкой критике.

Президент США 6 июня выдвинул кандидатуру Бенчковски, который работал в минюсте при экс-президенте США Джордже Буше-младшем, на пост помощника генпрокурора, возглавляющего криминальное управление минюста. По данным издания, это подразделение занимается некоторыми громкими делами, связанными с мошенничеством, коррупцией и киберпреступностью.

Как пишет газета, большинство вопросов на слушаниях были вызваны прежней работой Бенчковски в российском Альфа-банке и связаны с тем, как он будет справляться с расследованиями "вмешательства РФ". Демократы спросили его, подаст ли он в отставку, если Трамп попытается уволить Мюллера. Они также потребовали у него заведомо отказаться от какого-либо участия в расследованиях по "вмешательству РФ".

В свою очередь Бенчковски заявил, что откажется от участия в любых расследованиях, затрагивающих бывших клиентов. Тем не менее, он отказался взять полный самоотвод от расследования Мюллера, отметив, что пока что не проинформирован об этом расследовании. Также он заявил, что откажется следовать указаниям, которые он посчитает противоречащими закону.

По данным издания, Бенчковски ранее в этом году работал на Альфа-банк в качестве частного адвоката. Сообщается, что от имени банка он осуществлял надзор за расследованием подозрительной киберактивности. По словам Бенчковски, к нему обратился партнер из юридической фирмы Kirkland & Ellis Вьет Дин (Viet Dinh) с просьбой осуществить контроль за расследованием компании Stroz Frieberg.

Stroz Frieberg пришли к выводу, что никаких доказательств того, что эта киберактивность стала результатом взаимоотношений между банком и компанией Трампа нет. В письме Дина комитету говорится, что характер активности привел к "опасениям, что Альфа-банк стал жертвой злонамеренной и потенциально незаконной попытки создать ложное впечатление о взаимоотношениях" между банком и Trump Organization.

Как пишет газета, в конечном итоге Бенчковски заявил, что возьмет самоотвод в любом расследовании минюста, включающем в себя криминалистическую экспертизу, а также самоотвод на два года от контроля любых расследований, связанных с Альфа-банком. Он отметил, что когда соглашался на этот проект, то не знал наверняка, что получит эту должность в минюсте. Сенатор Дайэнн Файнстайн и другие сенаторы-демократы выразили разочарование в связи с тем, что Бенчковски не взял на себя обязательство взять самоотвод от каких-либо расследований Мюллера в свете его прежней работы на Альфа-банке.

В марте сообщалось, что Альфа-банк обратился в правоохранительные органы США и частную американскую компанию за помощью в поиске хакеров, стоящих за кибератаками на серверы кредитной организации. Банк привлек к расследованию этих атак фирму Stroz Friedberg, которая находится в США и специализируется на компьютерной криминалистике. Альфа-банк полагал, что что эти злонамеренные атаки призваны создать ложное впечатление, что Альфа-банк тайно поддерживает взаимоотношения с компанией Trump Organization. По словам банка, на самом деле таких взаимоотношений не существует и никогда не существовало.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ называл их "абсолютно голословными". Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи с Россией" Трампа, которые опровергают не только в Кремле, но и в Белом доме.