Генпрокурор Венесуэлы заявила о нарушении властями конституции

МЕХИКО, 26 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявил во вторник о нарушении конституции властями страны.

"Нельзя продолжать управлять страной так, как будто бы она была личной вещью. Венесуэла проживает опасный и темный момент (истории). До каких пор страна будет терпеть жестокое нарушение конституции?" — заявила Ортега Диас на пресс-конференции в Каракасе.

По словам генпрокурора, сейчас верховный суд страны превратился в одного из главных узурпаторов власти, взяв на себя полномочия Национальной ассамблеи и самой генпрокуратуры, что нарушает основной закон Венесуэлы, отмечает портал Nacional.

Против самой Ортеги Диас сейчас открыто предварительное разбирательство по подозрению в совершении ею незаконных действий при исполнении своих обязанностей. Речь идет о запросе против генпрокурора, поданном депутатом пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо. Генпрокурору запрещен выезд из страны и передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

Неприятности у генпрокурора начались после того, как она выступила против действий властей в ситуации с идущими уже более трех месяцев уличными протестами и против намерения созвать национальное учредительное собрание для подготовки изменений в конституцию.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, составляет 100 человек.