Трамп выдвинул кандидата на должность министра армии США

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выдвинул Марка Эспера на должность министра армии США — это гражданская должность в подчинении министра обороны, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Белого дома.

Эспер работал в корпорации Raytheon, занимающейся производством вооружений, также занимал должности в Ассоциации аэрокосмической промышленности и в Американской торговой палате.

Эспер стал уже третьим выдвиженцем Трампа на эту должность. Миллиардер Винсент Виола снял кандидатуру после того, как не нашел способа избавиться от ряда активов, как того требовала новая должность. А член сената штата Теннесси Марк Грин отозвал свою кандидатуру после того, как его раскритиковали за резкие высказывания в адрес ислама, однополых браков и трансгендерности. Сам Грин заявил, что его оболгали.

Министр армии США отвечает за кадры и персонал сухопутных сил, состояние резерва, зданий и сооружений, систем вооружения и оборудования и вопросы его приобретения, охрану окружающей среды, коммуникации. Его кандидатуру выдвигает президент и утверждает сенат. Министр армии не входит в кабинет министров и подчиняется министру обороны.