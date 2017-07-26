Белый дом подтвердил увольнение помощника бывшего пресс-секретаря Трампа

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом подтвердил увольнение Майкла Шорта, помощника бывшего пресс-секретаря президента Шона Спайсера, которое связывали с утечками информации из администрации.

"Новый пресс-секретарь Сара Сандерс приняла отставку (Шорта). Мы благодарны Майклу за службу и желаем ему успехов в его будущих начинаниях", — говорится в заявлении Белого дома, поступившем в РИА Новости.

Шорт покинул должность вскоре после того, как стало известно о назначении нового пресс-секретаря Белого дома: на место Шона Спайсера была назначена его заместитель Сара Сандерс.

Однако решающим могло оказаться слово нового директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который пообещал бороться с утечками служебной информации в СМИ и добиться "лояльности сотрудников администрации к президенту". Ранее Скарамуччи в интервью изданию Politico заявил, что намерен уволить Шорта.

"Я уволю всех, вот как я собираюсь это (победить утечки — ред.) сделать. Вы либо прекратите утечки, либо будете уволены", — сказал директор по коммуникациям, который курирует всю информационную политику администрации США.

Ранее на многочисленные утечки в СМИ не раз жаловался президент Дональд Трамп.