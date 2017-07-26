Сенат США отозвал Манафорту повестку для явки с показаниями по "делу РФ"

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Юридический комитет сената США отозвал повестку с требованием явиться для дачи показаний, направленную ранее экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, сообщило издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Манафорт согласился пообщаться с комитетом, но в каком формате, пока неизвестно, сообщает издание. Ранее сообщалось, что сенат планировал вызвать Манафорта повесткой — отказ теоретически грозил Манафорту ответственностью за неуважение к конгрессу.

Politico сообщает также, что Манафорт уже дал разъяснения комитету по разведке сената в июне 2016 года.

У законодателей есть вопросы к Манафорту касательно его встреч с гражданами России, работы на украинскую "Партию регионов" и слухов о "сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией", которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".