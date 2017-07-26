Автор компромата на Трампа даст показания в сенате США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший журналист газеты Wall Street Journal Гленн Симпсон согласился дать показания юридическому комитету сената за закрытыми дверями, пишет газета Hill со ссылкой на главу комитета Чака Грэсли.

Ранее сообщалось, что юридический комитет сената США направил официальную повестку бывшему журналисту Гленну Симпсону, чтобы добиться дачи его показаний в рамках расследования "российского вмешательства" в выборы США. Изначально он отказался от дачи показаний, в связи с чем комитет направил повестку для явки в конгресс для дачи показаний.

"Впрочем, с того момента господин Симпсон через своего адвоката согласился предоставить интервью под запись, а также запросил отмену повестки, требующей его присутствия на слушаниях в среду", — приводит газета заявление Грэсли и сенатора Дайэнн Файнстайн.

"Мы достигли соглашения по этому запросу и отозвали повестку", — также говорится в заявлении.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демпартии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. Готовый анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми". В Кремле документ назвали "абсолютной уткой, абсолютной фабрикацией и абсолютной чушью".

Ранее сообщалось, что в среду 26 июля в сенатском юридическом комитете состоятся слушания с участием сына президента США Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба главы государства Пола Манафорта и руководителя Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Ожидалось, что на слушаниях выступит Симпсон из компании Fusion GPS, которая, по информации СМИ, занималась составлением компромата на Дональда Трампа.