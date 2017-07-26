Госдеп не видит возможности для возобновления диалога с КНДР

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. США считают условия для возобновления диалога с КНДР в настоящее время неприемлемыми, заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Сюзан Торнтон.

"Хотя мы продолжаем считать переговоры лучшим способом решения проблемы, мы твердо уверены, что нынешние условия неблагоприятны для диалога. Мы не будем вести торг о путях к этому диалогу", — заявила Торнтон на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

По ее словам, Вашингтон считает, что "Северная Корея не демонстрирует намерения отказаться от ядерной программы в нынешних условиях".

Северная Корея занимается усиленной разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН, ссылаясь на военную угрозу со стороны США. Поскольку военная активность Пхеньяна вызывает в мире тревогу за режим нераспространения ядерного оружия, международное сообщество добивается от КНДР прекращения программ ядерных и ракетных вооружений.

США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков заявлял, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.