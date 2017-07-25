В Мексике при нападении бандитов погибли семь человек

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Пятеро полицейских и двое сотрудников госбанка, перевозившие денежные средства, убиты во вторник в результате бандитского нападения в Мексике.

По данным властей города Ауакуотсинго в штате Герреро, нападение было совершено рано утром на сельской дороге. Сумма похищенного пока не известна. Помимо убитых, еще один человек получил ранения.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.

Также во вторник стало известно о гибели двух мексиканских военных и одного бандита в результате нападения преступников на патруль в штате Тамаулипас. По данным местной прокуратуры, бандиты подъехали к военным на нескольких автомобилях и открыли огонь. В перестрелке еще пять человек получили ранения.