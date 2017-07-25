Британец, убивший ребенка из-за потерянной обуви, получил пожизненный срок

ЛОНДОН, 25 июл — РИА Новости, Наталья Копылова. Британец Марвин Айхинечо, до смерти избивший пятилетнего мальчика за то, что тот потерял обувь, приговорен к пожизненному сроку, соответствующее решение во вторник вынес Королевский суд в лондонском пригороде Вулвич.

Трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс, произошла в ноябре прошлого года. 39-летний мужчина избил пятилетнего сына своей подруги Алекса Малькома за то, что мальчик потерял ботинок на игровой площадке. От полученных травм ребенок скончался.

Согласно решению суда, Айхинечо будет содержаться в тюрьме пожизненно с обязательным отбыванием срока как минимум 18 лет.