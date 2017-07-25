Протестующие прервали голосование по здравоохранению в сенате США

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Протестующие прервали голосование в сенате США по здравоохранению, которое транслируют американские телеканалы.

Протестующие с галереи для посетителей скандировали: "Убейте этот законопроект!" и "Позор!".

Сенат проводит процедурное голосование, которое позволит перейти к дебатам по отмене реформы здравоохранения, проведенной президентом-демократом Бараком Обамой в 2010 году. Отмена реформы и ее возможная замена новым законодательством является одним из главных приоритетов республиканцев.