Протестующие прервали голосование по здравоохранению в сенате США

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Протестующие прервали голосование в сенате США по здравоохранению, которое транслируют американские телеканалы.
We've been out in front of @SenCapito's office since 7am. Keep calling: https://t.co/CAwoBlSi9H #StandWithPP #ProtectOurCare pic.twitter.com/Xk7DeFTzX8— PP South Atlantic WV (@PPSATWV) 25 июля 2017 г.
Протестующие с галереи для посетителей скандировали: "Убейте этот законопроект!" и "Позор!".
Сенат проводит процедурное голосование, которое позволит перейти к дебатам по отмене реформы здравоохранения, проведенной президентом-демократом Бараком Обамой в 2010 году. Отмена реформы и ее возможная замена новым законодательством является одним из главных приоритетов республиканцев.