Старший помощник пресс-секретаря Белого дома ушел в отставку

ООН, 25 июл — РИА Новости. Старший помощник пресс-секретаря Белого дома Майкл Шорт покинул свой пост, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление чиновника.

Шорт покинул должность вскоре после того, как стало известно о назначении нового пресс-секретаря Белого дома: на место Шона Спайсера была назначена его заместитель Сара Сандерс.

Однако решающим, судя по всему, оказалось слово нового директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который пообещал бороться с утечками служебной информации в СМИ и добиться "лояльности сотрудников администрации к президенту". Ранее Скарамуччи в интервью изданию Politico заявил, что намерен уволить Шорта.

"Я уволю всех, вот как я собираюсь это (борьбу с утечками. — Прим. ред.) сделать. Вы либо прекратите утечки, либо будете уволены", — сказал директор по коммуникациям, который курирует всю информационную политику администрации США.

Ранее на многочисленные утечки в СМИ не раз жаловался президент Дональд Трамп.