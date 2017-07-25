В лондонской больнице объяснили, почему не дают забрать домой Чарли Гарда

ЛОНДОН, 25 июл – РИА Новости. Лондонская больница Great Ormond Street Hospital (GOSH) утверждает, что смертельно больного 11-месячного мальчика Чарли Гарда нельзя забрать домой потому, что ему нужна аппаратная вентиляция легких.

"Чарли – это ребенок, которому нужен специализированный уход. Он не может быть упрощен. Его должны обеспечивать специалисты посредством специальной установки", — говорится в письме адвокатов больницы, переданном в Высокий суд Лондона во вторник, выдержки из письма цитирует Sky News.

Дело Чарли Гарда получило широкую огласку после того, как британские суды и в июне Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред". Ребенок болен редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК.

Но родители Чарли Конни Йейтс и Крис Гард до недавнего времени были против такого решения и хотели продолжать лечить мальчика. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Также они обратились с просьбой о помощи к папе Римскому.

Накануне стало известно, что Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США, фактически прекратив таким образом судебную тяжбу за право лечить мальчика. Согласно заявлению их адвоката, "время для Чарли вышло, уже слишком поздно, ребенку нанесен ущерб, лечение не принесет шансов на успех".

Теперь родители просят суд разрешить им забрать ребенка домой.