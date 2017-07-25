Пол Манафорт дал показания в комитете сената США по разведке

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Пол Манафорт выступил на комитете по разведке сената США, заявил агентству Рейтер Джейсон Мэлони.

"Пол Манафорт провел встречу этим утром, согласно предыдущим договоренностям, с двухпартийным штатом комитета по разведке сената и полностью ответил на их вопросы ", — передает агентство слова Мэлони.

Деталей встречи он не сообщил.

Сенаторы сообщили, что Манафорт настаивал на заочном сотрудничестве с юридическим комитетом сената и предлагал направить свои письменные показания всему конгрессу, а не его подразделению. Также сообщалось, что Манафорт согласился предоставить сенатскому комитету по разведке документы по прошлогодней встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использована лишь как предлог для встречи.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что Весельницкая надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США, но Трамп-младший не проявил заинтересованности.

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Бывший организатор выборной кампании Трампа Пол Манафорт встретился со штатом Комитета по разведке Сената во вторник, представитель заявил, поскольку другая сенатская комиссия выпустила повестку в суд, чтобы вынудить его появиться на слушании.