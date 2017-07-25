Мэрия Киева рассмотрит петицию о переименовании проспекта генерала Ватутина

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Петиция о переименовании в Киеве проспекта генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича принята к рассмотрению властями украинской столицы, сообщила во вторник пресс-служба Киевского городского совета.

Киевский горсовет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ) Шухевича. Ранее пресс-служба мэрии Киева сообщила, что петиция набрала 10134 голоса при минимально необходимых 10 тысячах.

"Электронная петиция "Украинцы против переименования проспекта Ватутина в Киеве" набрала необходимое… количество голосов и принята к рассмотрению", — говорится в сообщении.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.