Глава палаты представителей США прокомментировал слухи о смене генпрокурора

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Спикер палаты представителей США от республиканского большинства Пол Райан заявил, что решение о сохранении в должности генпрокурора Джеффа Сешнса либо снятии его с поста должен принимать исключительно президент.

"Это должно быть прямое решение президента", — ответил он на брифинге вопрос журналистов об отношении к слухам о вероятной отставке генпрокурора в связи с скандалом вокруг России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии.

Президент также обвинил генпрокурора в том, что он занял "очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон". Он отметил, что проблема состоит в том, что исполняющий обязанности директора ФБР "Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены".

Ранее в интервью газете New York Times Трамп резко раскритиковал Сешнса за решение отстраниться от расследования по так называемому "вмешательству РФ". Трамп сказал, что никогда бы не назначил Сешнса, если бы знал, что тот отстранится от надзора за расследованием по России, говорится в материале издания. Самого Сешнса ранее обвинили в том, что он утаил информацию о своих прошлогодних встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, Сешнс не планирует уходить с поста, несмотря на резкую критику со стороны Трампа в его адрес.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.