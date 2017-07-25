Правоохранители отпустили россиянина, запустившего беспилотник в Латвии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Власти Латвии освободили из-под стражи гражданина РФ, задержанного за запуск беспилотного летательного аппарата рядом со зданием министерства обороны, сообщили в посольстве РФ в Риге.

Ранее сообщалось, что латвийские власти 19 июля задержали гражданина РФ в Риге за запуск БПЛА у здания министерства обороны, беспилотник был передан полиции.

"После пристального изучения обстоятельств происшествия латвийские инстанции не применяли к задержанному каких-либо мер, и он был отпущен", — говорится в сообщении российского посольства в Риге.

В сообщении российского представительства отмечается, что оно не получало от латвийских властей официального уведомления об инциденте, обращений от самого россиянина либо его родственников с просьбой о содействии в правовой защите также не поступало.

С 4 июля в Латвии действует закон о запрете полетов БПЛА над военными сооружениями, в том числе над зданием Минобороны и в 50 метрах от него. Для других военных сооружений, например, баз, складов и полигонов, запрет действует на расстоянии 500 метров.