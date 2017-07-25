Медведчук: переговоры подтвердили актуальность "Минска-2"

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Переговоры лидеров "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе показали, что минские соглашения по-прежнему актуальны, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Виктор Медведчук.

Президенты РФ, Франции, Украины и канцлер Германии в понедельник после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа.

"Апокалиптические прогнозы адептов и экспертов "партии войны", трубящих о том, что минские договоренности себя исчерпали, а потому необходимо от них отказаться, оказались более чем несостоятельными. В ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки", а также в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона четко прозвучала четкая позиция: минские соглашения являются незыблемыми и должны быть выполнены в полном объеме", — написал Медведчук в блоге на сайте движения, комментируя итоги разговора "нормандской четверки".

По его мнению, это значит, что в Европе понимают необходимость неукоснительного выполнения как пунктов, касающихся безопасности, так и политико-правового характера для реализации "Минска-2". Как считает Медведчук, конкретное выполнение соглашений подразумевает, что реализовывать их должны все стороны конфликта. Однако заявления о том, что Киев выполняет минские соглашения, по меньшей мере голословны, утверждает он.

"Я убежден, что для прекращения конфликта, сохранения территориальной целостности, "сшивания" страны у президента есть политическая воля. Но, к сожалению, по-прежнему нет политического ресурса. Силы, представляющие "партию войны", заинтересованы в эскалации конфликта и потому будут раскалывать страну, препятствовать выполнению "Минска", любыми методами срывая достигнутые договоренности. А это грозит не только эскалацией боевых действий, но и репутационными потерями Киева", — заявил политик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Один из форматов, в котором обсуждается урегулирование на Украине, — "нормандский", с участием лидеров РФ, Франции, Германии и Украины.