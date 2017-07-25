Дипломаты решают проблемы вылета задержанной с матерью в Турции россиянки

АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники генконсульства России в Стамбуле решают технические моменты, связанные с вылетом на родину Сергея Уханова и его шестилетней дочери, ранее задержанной турецкими властями вместе с матерью, заявил РИА Новости пресс-атташе генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев во вторник.

Ранее во вторник Уханов подтвердил РИА Новости, что они с дочерью не смогли покинуть территорию Турции. Он отметил, что у его дочери есть запрет на выезд из страны.

"Сергей Уханов с дочерью находятся в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. С ними находится наш дипломат. Сейчас решаются технические вопросы, связанные с их вылетом в Россию. Они пока не вылетели", — сказал собеседник агентства.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого Сергей Уханов просил помочь в скорейшем возвращении дочери на родину, сообщил в понедельник, что девочка передана родному отцу. Позднее посольство РФ в Анкаре подтвердило эту информацию.