Врачи не дают родителям Чарли Гарда забрать его домой, заявил адвокат

Конни Йейтс и Крис Гард, родители неизлечимо больного Чарли Гарда, с ходатайством о подписяx перед больницей Great Ormond Street в Лондоне. 9 июля 2017

Конни Йейтс и Крис Гард, родители неизлечимо больного Чарли Гарда, с ходатайством о подписяx перед больницей Great Ormond Street в Лондоне. 9 июля 2017

ЛОНДОН, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники лондонской больницы Great Ormond Street Hospital (GOSH), где лежит смертельно больной 11-месячный мальчик Чарли Гард, не дают родителям ребенка забрать его домой, заявил адвокат семьи Грант Армстронг.

"Мы боремся со сложностями, которые создает больница на пути родителей, которые рассчитывают на короткий период времени перед финалом в короткой жизни Чарли", — цитирует Sky News заявление Армстронга в ходе заседания Высокого суда Лондона.

Ранее родители ребенка попросили суд разрешить им забрать мальчика из больницы, чтобы он умер дома.

Дело Чарли Гарда получило широкую огласку после того, как британские суды и Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред".

The parents of Charlie Gard will return to the High Court today to request permission to take him home to die. Here's the latest pic.twitter.com/u3YLDGx5jD — Sky News (@SkyNews) 25 июля 2017 г.

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Но родители Чарли Конни Йейтс и Крис Гард до последнего времени были против такого решения и хотели продолжать лечение мальчика. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Также они обратились с просьбой о помощи к папе Римскому. Ребенок болен редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК.

Накануне стало известно, что Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США, фактически прекратив таким образом судебную тяжбу за право лечить мальчика. Согласно заявлению адвоката Армстронга, которое он также сделал накануне, "время для Чарли вышло, уже слишком поздно, ребенку нанесен ущерб, лечение не принесет шансов на успех".

Charlie Gard's mother returned to the High Court today. Legal expert @JoshuaRozenberg explains what's been happening in court pic.twitter.com/E5JjOeX1Xv — Sky News (@SkyNews) 25 июля 2017 г.

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