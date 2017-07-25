Суд в Киеве разрешил заочное расследование дела против экс-главы МВД

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование дела против бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, подозреваемого в незаконном лишении свободы помощника предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Александра Драбинко, заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

По ее словам, Генпрокуратура ранее предъявила обвинения Захарченко, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и экс-руководителю киевской милиции Валерию Коряку в незаконном лишении свободы Драбинко в 2013 году.

"Постановлением Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя Генпрокуратуры и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Захарченко", — написала Сарган во вторник на своей странице в Facebook.

По ее словам, киевский суд продолжает рассматривать ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на заочное расследование против Януковича и Коряка в рамках этого дела.