Суд в Киеве разрешил заочное расследование дела против экс-главы МВД

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование дела против бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, подозреваемого в незаконном лишении свободы помощника предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Александра Драбинко, заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.
"Постановлением Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя Генпрокуратуры и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Захарченко", — написала Сарган во вторник на своей странице в Facebook.
По ее словам, киевский суд продолжает рассматривать ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на заочное расследование против Януковича и Коряка в рамках этого дела.