В Днепре задержали четырех причастных к перестрелке в кафе

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Полиция задержала четырех человек, подозреваемых в причастности к перестрелке в городе Днепр (бывший Днепропетровск), в результате которой два человека погибли и пятеро получили ранения, сообщил во вторник начальник криминальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.

Ранее пресс-служба главного управления полиции в Днепропетровской области сообщила, что в результате перестрелки в Днепре два человека погибли, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы. Грозь ранее заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон. Он также сообщил о задержании двух участников перестрелки.

"Четыре человека задержаны. Кроме этого, мы устанавливаем лиц, которые были задействованы в перестрелке, это минимум еще три человека", — заявил Грозь, слова которого цитирует пресс-служба МВД Украины.

Ранее сайт телеканала "112. Украина" сообщил, что двоим участникам конфликта уже выдвинуто обвинение, их задержали на 72 часа и должны избрать меру пресечения. Как отмечалось на сайте, полиция не рассматривает другие причины возникновения конфликта, кроме экономических.