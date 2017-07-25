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В мире

Суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

Сюжет:
Убийство экс-депутата Вороненкова в Киеве (145)
16:3525.07.2017
(обновлено: 16:40 25.07.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Архивное фотоСотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Киева оставил под стражей Ярослава Тарасенко, подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Экс-депутат Госдумы Вороненков убит в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Как отмечается, во вторник суд рассмотрел апелляцию, поданную защитой Тарасенко, на решение суда, которым удовлетворено ходатайство следователя об аресте.

"Определение суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Тарасенко Ярослава, подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Вороненкова Дениса, оставлено без изменений", — говорится в сообщении суда на странице в Facebook.

Ранее прокуратура Киева сообщила о задержании в Днепропетровской области Украины подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Вороненкова, однако не уточнила его имени. Украинский "Национальный корпус", созданный на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, заявил, что задержан их представитель Тарасенко. Тарасенко заявил о своей непричастности к гибели Вороненкова.

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

СК России ранее возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

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