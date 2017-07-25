КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Причиной увольнения председателя Государственной пограничной службы Украины Виктора Назаренко стало состояние здоровья, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве сообщило, что президент Украины Петр Порошенко удовлетворил заявление Назаренко об отставке, однако детали не раскрывались. В минувшую пятницу во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко в Киеве по итогам встречи с Порошенко одному из мужчин, который находился в зале среди официальных лиц, внезапно стало плохо, его буквально вынесли из зала. Позже стало известно, что это был Назаренко, его госпитализировали.

"Президент удовлетворил рапорт председателя Государственной пограничной службы об увольнении", — цитирует Слободяна агентство УНИАН.

По его словам, Назаренко подал рапорт об увольнении в связи с состоянием здоровья.

По информации украинских СМИ, назначение нового главы Госпогранслужбы ожидается в ближайшие часы.