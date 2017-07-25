Германия инвестирует дополнительные 100 млн евро в восстановление Мосула

БЕРЛИН, 25 июл – РИА Новости. Правительство Германии в 2017 году выделяет дополнительные 100 миллионов евро в рамках работ по восстановлению иракского Мосула, заявил во вторник министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

"Теперь, когда Мосул освобожден, мы быстро расширяем наши программы. Только в этом году мы инвестируем дополнительные сто миллионов евро в стабилизацию и восстановление", — сказал Мюллер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Он добавил, что основной упор возлагается на водо- и энергоснабжение, а также медицинское обслуживание и строительство жилья. В основной помощи, по мнению министра, нуждаются дети.

Мюллер полагает, что большинство беженцев хотят вернуться в город. "Мне удалось поговорить с некоторыми из них во время визита в лагерь для беженцев Дебага в Северном Ираке. Посыл ясен: мы хотим вернуться. Важно, чтобы мы при этом не оставляли людей одних", — добавил министр.