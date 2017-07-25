Юрист прокомментировал решение ЕСПЧ по делу "Хлебник против Украины"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Решение Страсбургского суда по делу "Хлебник против Украины", в котором суд фактически посчитал, что украинские власти не несут юридической ответственности на востоке страны, является важным прецедентным постановлением, рассказал РИА Новости главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.

В поступившем в РИА Новости решении суда отмечается, что жалоба Александра Хлебника против Украины (№2945/16) касается "человека, признанного виновным в нескольких правонарушениях решением суда в Луганской области в 2013 году". Он жалуется на то, что "национальные суды не в состоянии рассмотреть его жалобу на вынесенное решение, так как его дело заблокировано в зоне, которая не контролируется украинским правительством". В своем решении ЕСПЧ единогласно постановил отсутствие нарушения статьи 6 §1 (право на справедливое судебное разбирательство в течение разумного времени) Европейской конвенции о защите прав человека.

"Суд пришел к выводу о том, что украинские власти сделали все, что в их силах, в контексте военных действий, влияющих на восточную Украину, чтобы найти решение этой проблемы", — отмечается в решении.

Комментируя РИА Новости решение ЕСПЧ, Берестнев отметил, что это "важное прецедентное постановление". Он пояснил, что оно "фиксирует то, что власти Киева не контролируют часть территории, предпринимают все возможные шаги для рассмотрения жалобы заявителя, не бездействуют".

"Вопрос, кто отвечает за события и возможные нарушения прав и свобод на этих территориях, оставлен за рамками рассмотрения данной жалобы", — добавил он.

Эксперт обратил внимание на то, что "суд неизбежно вернется к этому вопросу об эффективном контроле территории в других делах, и часть ответа на него дана в этом постановлении".