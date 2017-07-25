На Украине завели дело после отравления людей в санатории в Карпатах

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело после отравления людей в санатории в Карпатах, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области.

Ранее управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации сообщило, что 13 человек, в том числе 11 иностранцев, которые отдыхали в санатории в Карпатах, попали в больницу с пищевым отравлением.

"В прикарпатском городке Верховина с подозрениями на отравление госпитализированы 13 пострадавших, из них 11 иностранцев. По данному факту полиция начала уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 325 ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений")", — говорится в сообщении полиции.

Как отметили в пресс-службе, в больницу обратились 16 отдыхавших в санатории, на месте работают полицейские. По предварительным данным полиции, группа людей, которая приехала отдыхать в Карпаты, привезла с собой продукты. Из этих продуктов они приготовили кондитерское изделие и съели его, после чего начались обращения в больницу с признаками отравления.