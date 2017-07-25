ВСУ разместили артиллерию у линии разграничения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Украинские силовики разместили артиллерию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"В районе населенного пункта Луганское (под контролем украинских силовиков — ред.) на расстоянии 5 километров от линии боевого соприкосновения нами выявлено расположение двух 152-миллиметровых артиллерийских гаубиц "Акация" и огневые позиции 120 и 82-миллиметровых минометов", — сказал Марочко.

В Народной милиции ЛНР утверждают, что в районе населенного пункта Золотое в подразделениях 24-й бригады украинских силовиков проводятся работы по скрытию от представителей миссии ОБСЕ запрещенного минскими соглашениями вооружения, расположенного на линии соприкосновения.

"Народная милиция Луганской народной республики, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, соблюдает взятые на себя соглашения по возвращению мира в Донбасс", — подчеркнул Марочко.