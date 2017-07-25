Ассанж уличил журналиста Newsweek в сочинении рецензий на собственные книги

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил журналиста Newsweek Курта Айхенвальда, ранее уличенного в фабрикации антироссийских материалов, в публикации хвалебных рецензий на собственные книги.
Айхенвальд позволил себе ряд резких высказываний в адрес WikiLeaks и Ассанжа, которого в своем микроблоге в Twitter назвал "трусливым насильником".
В ответ Ассанж обратил внимание, что некий Эндрю Макдональд размещал положительные отзывы на книги Айхенвальда на сайте сетевого магазина Amazon. Утверждается, что имя Эндрю Макдональд является псевдонимом самого журналиста, профессию которого Ассанж взял в кавычки. Основатель WikiLeaks в своем Twitter привел копии двух рецензий Макдональда на книги Айхенвальда, одна из которых начинается словами "одно из самых волнующих, невероятных и захватывающих произведений, когда-либо прочитанных мной". Другой отзыв описывает восторг рецензента, узнавшего о выходе в свет новой книги.
Now this is fun. Docs show Newsweek "journalist" @KurtEichenwald uses a fake name "Andrew McDonald". Now look at these Amazon book reviews: pic.twitter.com/HtbjBzuDSs— Julian Assange (@JulianAssange) 24 июля 2017 г.
Ассанж со ссылкой на исправленную информацию в профиле Айхенвальда в Twitter предположил, что журналист был уволен из Newsweek.