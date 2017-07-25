Ассанж уличил журналиста Newsweek в сочинении рецензий на собственные книги

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил журналиста Newsweek Курта Айхенвальда, ранее уличенного в фабрикации антироссийских материалов, в публикации хвалебных рецензий на собственные книги.

Ранее сообщалось, что издание Newsweek по результатам внесудебного соглашения было вынуждено удалить сфабрикованные статьи Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".

Айхенвальд позволил себе ряд резких высказываний в адрес WikiLeaks и Ассанжа, которого в своем микроблоге в Twitter назвал "трусливым насильником".

В ответ Ассанж обратил внимание, что некий Эндрю Макдональд размещал положительные отзывы на книги Айхенвальда на сайте сетевого магазина Amazon. Утверждается, что имя Эндрю Макдональд является псевдонимом самого журналиста, профессию которого Ассанж взял в кавычки. Основатель WikiLeaks в своем Twitter привел копии двух рецензий Макдональда на книги Айхенвальда, одна из которых начинается словами "одно из самых волнующих, невероятных и захватывающих произведений, когда-либо прочитанных мной". Другой отзыв описывает восторг рецензента, узнавшего о выходе в свет новой книги.

Now this is fun. Docs show Newsweek "journalist" @KurtEichenwald uses a fake name "Andrew McDonald". Now look at these Amazon book reviews: pic.twitter.com/HtbjBzuDSs — Julian Assange (@JulianAssange) 24 июля 2017 г.

​Известный американский журналист и писатель, автор онлайн-журнала Newsweek Курт Айхенвальд обвинил в прошлом году Трампа, бывшего тогда кандидатом в президенты от Республиканской партии, в том, что тот "пляшет под дудку Москвы". Обвинения Айхенвальда основывались на редакторской ошибке Морана. Теорию Айхенвальда развенчали его же коллеги на Западе. Моран подробно задокументировал попытки Айхенвальда "замять" дело посулами и угрозами.

Ассанж со ссылкой на исправленную информацию в профиле Айхенвальда в Twitter предположил, что журналист был уволен из Newsweek.