БИШКЕК, 25 июл — РИА Новости. Идею законодательно разрешить многоженство в Киргизии поддержали более 20% граждан, передает во вторник агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные опроса, проведенного общественной организацией "Коалиция за демократию и гражданское общество".
"Идею религиозных деятелей законодательно разрешить многоженство в Кыргызстане поддерживают 21,7% граждан. Таковы данные опроса", — говорится в сообщении.
Против этой идеи выступили 67,5% респондентов.
Организация также обратила внимание, что некоторые опрошенные поддержали многомужество. Причем мужчин, по данным НПО, поддерживающих полиандрию, оказалось больше, чем женщин.
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