БИШКЕК, 25 июл — РИА Новости. Идею законодательно разрешить многоженство в Киргизии поддержали более 20% граждан, передает во вторник агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные опроса, проведенного общественной организацией "Коалиция за демократию и гражданское общество".

По данным агентства, неправительственная организация опросила 738 человек старше 18 лет в Бишкеке, Оше и семи областях страны. Опрос проводился с 5 по 12 июля. В анкете было девять вопросов на тему демографии и 11 — о многоженстве.

"Идею религиозных деятелей законодательно разрешить многоженство в Кыргызстане поддерживают 21,7% граждан. Таковы данные опроса", — говорится в сообщении.

Против этой идеи выступили 67,5% респондентов.

"Вопреки мнению религиозных деятелей, опрос показал, что население считает необходимым уделять больше внимания нравственному воспитанию в семье и школе, а также предоставлять девушкам возможность реализовать себя через получение качественного образования и высокооплачиваемой работы", — говорится в сообщении.

Организация также обратила внимание, что некоторые опрошенные поддержали многомужество. Причем мужчин, по данным НПО, поддерживающих полиандрию, оказалось больше, чем женщин.

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