Глава ведущей фракции ЕП призвал прекратить переговоры о членстве Турции

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюзу следует прекратить переговоры о присоединении Турции к сообществу, заявил глава самой влиятельной фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер.

"Вступление Турции в ЕС не имеет смысла. ЕС следует поставить перед собой цель прекратить переговоры о присоединении", — приводит во вторник слова Вебера электронная версия европейского издания газеты Politico.

Европарламент 6 июля принял резолюцию по Турции, которая призывает страны ЕС и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.

Евросоюз и Турция во вторник проведут в Брюсселе встречу на министерском уровне, чтобы обсудить общую повестку и попытаться снизить напряженность в отношениях, возникшую, в частности, на фоне задержаний в Турции представителей академической среды, журналистов и оппозиционных политиков.

В заседании примут участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.