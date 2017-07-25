В Германии "Зеленые" призывают к отставке главы минтранса

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Немецкая партия "Зеленые" призвала министра транспорта ФРГ Александера Добриндта уйти в отставку на фоне дизельного скандала и предполагаемого картельного сговора крупнейших автопроизводителей Германии, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк BMW отвергает обвинения в участии в картельном сговоре автопроизводителей

Журнал Spiegel в пятницу сообщил, что ведущие участники автомобильного рынка Германии, среди которых Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler согласовывали между собой вопросы, касающиеся, в том числе, технологии очистки выхлопных газов в автомобилях с дизельными двигателями.

Указывалось, в частности, что они с целью экономии договорились уменьшить размеры резервуаров для жидкости AdBlue, используемой для преобразования вредных выхлопов, что могло заложить основы грядущего "дизельного скандала".

Исполняющий обязанности председателя партийной фракции "Зеленые" Оливер Кришер заявил газете Passauer Neuen Presse, что Добриндт является "фактором риска для рабочих мест в автомобильной индустрии и должен как можно скорее быть освобожден от своих обязанностей".

По словам Кришера, дизельный скандал стал возможен из-за того, что он проигнорировал поступавшую к нему информацию. "Едва ли можно поверить", что он не знал о слишком маленьком размере резервуаров для жидкости AdBlue, заявил представитель "Зеленых".

Совет директоров Daimler на своем регулярном заседании в среду планирует поднять вопрос обвинений концерна в причастности к картельному сговору автопроизводителей, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.