Давление на Катар не прекратилось, заявил посол в России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Давление на Катар не прекратилось, последствия кризиса выходят за пределы Персидского залива, заявил посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"Это давление не прекратилось, последствия этого кризиса выходят за рамки района Персидского залива и отражаются на ситуации в окружающих странах — в Сирии, Ираке, Йемене", — сказал он на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

По словам посла, "добавление еще одного конфликта к уже существующим — это очень опасный поворот событий, в частности, угроза перспективам решения этих конфликтов". "Мы надеемся, что удастся преодолеть (конфликт)", — отметил он.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.