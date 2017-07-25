Катар может использовать механизмы СБ ООН и ВТО для претензий из-за блокады

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя не исключает, что Доха может использовать механизмы Совбеза ООН и ВТО для обращения с претензиями в связи с блокадой.

"Катар будет использовать все те законные пути, которые имеются как в региональном, так и в международном масштабе. Существует Совет безопасности (ООН), существует ВТО, Совет по правам человека, другие организации, которые следят за выполнением международных соглашений. Если кризис не будет решен путем добрососедских переговоров, то Катар будет вынужден обратиться к международным организациям за помощью", — сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы надеемся, что мы до этого не дойдем",- добавил он.

Посол отметил, что посредничество Кувейта может "дать возможность" противостоящим сторонам прийти к компромиссу.