В Польше возобновляют поиски гитлеровского "золотого поезда"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Поиски "золотого поезда" возобновятся в Польше в четверг, 27 июля, специалисты с помощью специального оборудования вновь начнут исследование вероятного места "погребения" состава, сообщает радиостанция RMF.

"Золотым поездом" в Польше называют гитлеровский бронепоезд длиной около 150 метров, перевозивший драгоценные металлы, в частности, возможно, золото. Поезд в конце Второй мировой войны выехал из немецкой крепости Бреслау (нынешний польский город Вроцлав) в Валбжих, после чего таинственно исчез.

Ученые и кладоискатели не раз высказывали предположения, что поезд мог быть спрятан от советской авиации в одном из туннелей, своды которого обрушились в результате бомбардировок. По версии гражданского сообщества XYZ, которое занимается поиском состава, он находится в районе 65-го километра железной дороги Вроцлав — Валбжих.

"Мы ищем железнодорожную инфраструктуру. Ищем поезд, который въехал здесь (в туннель)… Этот состав не мог стоять на путях. Должен быть или короткий участок туннеля, который исполнял роль убежища, или был туннель, в который этот поезд въехал", — рассказал один из поисковиков Петр Копер.

В прошлом году поисковики вели раскопки на месте предполагаемого расположения поезда, но они не увенчались успехом. При этом эксперты утверждают, что перед началом раскопок местность исследовали специалисты с георадарами, результаты исследования якобы свидетельствуют, что под землей есть "аномалии", которые могут указывать на то, что в этом районе есть подземный тоннель.