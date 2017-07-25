Напавшего на людей с бензопилой в Швейцарии объявили в международный розыск

Предполагаемый злоумышленник, который напал на несколько человек в Шаффхаузене Швейцарии. 24 июля 2017

Предполагаемый злоумышленник, который напал на несколько человек в Шаффхаузене Швейцарии. 24 июля 2017

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совершивший нападение с бензопилой в швейцарском городе Шаффхаузен, в результате которого пострадали пять человек, объявлен в международный розыск, пишет газета Blick.

В понедельник мужчина с бензопилой напал на людей в Шаффхаузене на севере Швейцарии, пять человек получили ранения, двое из них серьезные. Нападение было совершено в филиале страховой компании CSS Assurance. Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле. Позже полиция установила его личность, им оказался 51-летний Франк Вроузис, последние несколько недель живший в лесу в окрестностях города.

Как сообщила полиция, для его поисков создана специальная комиссия, ведется опрос свидетелей.

Четверо из пяти пострадавших были выписаны из больницы. Жизни мужчины, который по-прежнему находится в больнице, ничего не угрожает, отмечает издание.