Кремль сообщил, когда примут решение о встрече глав "нормандской четверки"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (310)

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Целесообразность встречи лидеров "нормандской четверки" будет определена после контактов на уровне помощников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко в понедельник после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа.

"Перед тем, как определяться с высшим уровнем, будут контакты на уровне помощников президентов и уже по результатам этих контактов будут делаться выводы о целесообразности проведения каких-то контактов на высшем уровне", — сказал Песков.