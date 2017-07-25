Президент Кипра обвинил спецсоветника генсека ООН Эйде во лжи

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис обвинил специального советника генерального секретаря ООН по Кипру Эспена Барта Эйде в публичной лжи с целью оправдать Турцию и оккупацию ею части острова.

"Печально, очень печально, когда люди, которые должны бы выражать международное право, например специальный советник генерального секретаря ООН, лгут публично, чтобы прикрыть непримиримость Анкары, и ссылаются на конфиденциальность, когда их просят раскрыть подробности того, что было сказано (на конференции в Кран-Монтане — ред.), но не боятся сказать, что Турция была готова (к уступкам — ред.)",- сказал Анастасиадис, выступая перед изгнанными турками жителями города Кириния в связи с 43-й годовщиной оккупации города турецкими войсками в 1974 году. Заявление президента опубликовало правительственное Бюро печати и информации.

По словам президента, записи о переговорах со всеми деталями будут опубликованы и в конце концов покажут, кто говорит правду. Анастасиадис сообщил, что делегация греков-киприотов ехала на конференцию с целью воссоединения Кипра и за столом переговоров представила предложения, которые учитывали проблемы турок-киприотов и соответствовали решениям СБ ООН и законодательству ЕС. Однако представитель ООН действовал так, как будто он был представителем оккупационных сил, заявил президент Кипра.

"Мне грустно от того, что мне приходится выступать против специального советника ООН, который должен быть выразителем международной законности, и немыслимо то, что он говорит, что якобы генеральный секретарь был уставшим и, вероятно, не понял, или неправильно воспринял то, что он услышал", — заявил Анастасиадис. Генсек ООН Антониу Гутерреш дважды приезжал на конференцию в Кран-Монтане по кипрскому урегулированию и в ночь на 7 июля объявил, что конференция закрывается, поскольку не удалось преодолеть разногласия сторон. Кипр требует вывода оккупационных турецких войск и прекращения системы гарантий, по которым Турция имеет право на вмешательство во внутренние дела Кипра.

С критикой позиции Эйде на конференции выступает и Греция. Министр иностранных дел Никос Котзиас в воскресенье в интервью греческой газете "Неа селида" и кипрской газете "Фелелефтерос" заявил, что Эйде "в течение длительного времени много раз лгал", и на конференции ему доказали это. Спецсоветник ООН "пытался отобразить в документах свои тезисы, как наши собственные", заявил министр. До этого Афины также обвиняли Эйде в протурецкой позиции.

Ожидается, что Эйде в ближайшее время уйдёт с поста специального советника генсека ООН, поскольку намерен участвовать в выборах в Норвегии. Сам Эйде 24 июля на вопрос журналистов, когда он покинет Кипр, сказал, что выборы в Норвегии пройдут 11 сентября, но он, вероятно, уйдёт раньше.