Президент Кипра обвинил спецсоветника генсека ООН Эйде во лжи

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис обвинил специального советника генерального секретаря ООН по Кипру Эспена Барта Эйде в публичной лжи с целью оправдать Турцию и оккупацию ею части острова.
По словам президента, записи о переговорах со всеми деталями будут опубликованы и в конце концов покажут, кто говорит правду. Анастасиадис сообщил, что делегация греков-киприотов ехала на конференцию с целью воссоединения Кипра и за столом переговоров представила предложения, которые учитывали проблемы турок-киприотов и соответствовали решениям СБ ООН и законодательству ЕС. Однако представитель ООН действовал так, как будто он был представителем оккупационных сил, заявил президент Кипра.
С критикой позиции Эйде на конференции выступает и Греция. Министр иностранных дел Никос Котзиас в воскресенье в интервью греческой газете "Неа селида" и кипрской газете "Фелелефтерос" заявил, что Эйде "в течение длительного времени много раз лгал", и на конференции ему доказали это. Спецсоветник ООН "пытался отобразить в документах свои тезисы, как наши собственные", заявил министр. До этого Афины также обвиняли Эйде в протурецкой позиции.
Ожидается, что Эйде в ближайшее время уйдёт с поста специального советника генсека ООН, поскольку намерен участвовать в выборах в Норвегии. Сам Эйде 24 июля на вопрос журналистов, когда он покинет Кипр, сказал, что выборы в Норвегии пройдут 11 сентября, но он, вероятно, уйдёт раньше.