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В мире

Президент Кипра обвинил спецсоветника генсека ООН Эйде во лжи

13:4225.07.2017
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© AP Photo / Petros Karadjias, FileПрезидент Кипра Никос Анастасиадис. Архивное фотоПрезидент Кипра Никос Анастасиадис. Архивное фото
© AP Photo / Petros Karadjias, File

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис обвинил специального советника генерального секретаря ООН по Кипру Эспена Барта Эйде в публичной лжи с целью оправдать Турцию и оккупацию ею части острова.

Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Печально, очень печально, когда люди, которые должны бы выражать международное право, например специальный советник генерального секретаря ООН, лгут публично, чтобы прикрыть непримиримость Анкары, и ссылаются на конфиденциальность, когда их просят раскрыть подробности того, что было сказано (на конференции в Кран-Монтане — ред.), но не боятся сказать, что Турция была готова (к уступкам — ред.)",- сказал Анастасиадис, выступая перед изгнанными турками жителями города Кириния в связи с 43-й годовщиной оккупации города турецкими войсками в 1974 году. Заявление президента опубликовало правительственное Бюро печати и информации.

По словам президента, записи о переговорах со всеми деталями будут опубликованы и в конце концов покажут, кто говорит правду. Анастасиадис сообщил, что делегация греков-киприотов ехала на конференцию с целью воссоединения Кипра и за столом переговоров представила предложения, которые учитывали проблемы турок-киприотов и соответствовали решениям СБ ООН и законодательству ЕС. Однако представитель ООН действовал так, как будто он был представителем оккупационных сил, заявил президент Кипра.

Вид на одну из улиц Брюсселя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Мне грустно от того, что мне приходится выступать против специального советника ООН, который должен быть выразителем международной законности, и немыслимо то, что он говорит, что якобы генеральный секретарь был уставшим и, вероятно, не понял, или неправильно воспринял то, что он услышал", — заявил Анастасиадис. Генсек ООН Антониу Гутерреш дважды приезжал на конференцию в Кран-Монтане по кипрскому урегулированию и в ночь на 7 июля объявил, что конференция закрывается, поскольку не удалось преодолеть разногласия сторон. Кипр требует вывода оккупационных турецких войск и прекращения системы гарантий, по которым Турция имеет право на вмешательство во внутренние дела Кипра.

С критикой позиции Эйде на конференции выступает и Греция. Министр иностранных дел Никос Котзиас в воскресенье в интервью греческой газете "Неа селида" и кипрской газете "Фелелефтерос" заявил, что Эйде "в течение длительного времени много раз лгал", и на конференции ему доказали это. Спецсоветник ООН "пытался отобразить в документах свои тезисы, как наши собственные", заявил министр. До этого Афины также обвиняли Эйде в протурецкой позиции.

Ожидается, что Эйде в ближайшее время уйдёт с поста специального советника генсека ООН, поскольку намерен участвовать в выборах в Норвегии. Сам Эйде 24 июля на вопрос журналистов, когда он покинет Кипр, сказал, что выборы в Норвегии пройдут 11 сентября, но он, вероятно, уйдёт раньше.

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