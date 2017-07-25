В Днепре задержали двух участников перестрелки в кафе

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Полиция задержала двух участников перестрелки в городе Днепр (бывший Днепропетровск), в результате которой два человека погибли и пятеро получили ранения, сообщил во вторник начальник криминальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.
"Задержаны два человека — участника конфликта", — цитирует Грозя агентство "Украинские новости".
По его данным, участниками перестрелки, которые первыми применили оружие, являются трое жителей города Днепр, иностранец и житель Донецкой области.
"Нас интересуют еще три человека, их (личности — ред.) устанавливаем. Они в розыск не объявлялись", — добавил он.
Грозь сообщил, что в рамках расследования допрошено много свидетелей. Некоторые из участников перестрелки ранее были судимы.