В Днепре задержали двух участников перестрелки в кафе

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Полиция задержала двух участников перестрелки в городе Днепр (бывший Днепропетровск), в результате которой два человека погибли и пятеро получили ранения, сообщил во вторник начальник криминальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.

Ранее пресс-служба главного управления полиции в Днепропетровской области сообщила, что в результате перестрелки в Днепре два человека погибли, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы. Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.

"Задержаны два человека — участника конфликта", — цитирует Грозя агентство "Украинские новости".

По его данным, участниками перестрелки, которые первыми применили оружие, являются трое жителей города Днепр, иностранец и житель Донецкой области.

"Нас интересуют еще три человека, их (личности — ред.) устанавливаем. Они в розыск не объявлялись", — добавил он.

Грозь сообщил, что в рамках расследования допрошено много свидетелей. Некоторые из участников перестрелки ранее были судимы.