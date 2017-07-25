КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил разрешение на списание дивидендов компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов) в счет погашения штрафа "Газпрома", говорится в судебном определении, обнародованном в едином реестре судебных решений.
"Апелляционные жалобы открытого акционерного общества "Газпром" и частного акционерного общества "Газтранзит" с иностранными инвестициями удовлетворить", — говорится в определении. Согласно определению, коллегия судей установила, что взыскание дивидендов от чистой прибыли "Газтранзита" нарушает права акционеров "Газтранзита", поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежали "Газтранзиту", а не "Газпрому".
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.
"Газпром" ранее заявил, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.