КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил разрешение на списание дивидендов компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов) в счет погашения штрафа "Газпрома", говорится в судебном определении, обнародованном в едином реестре судебных решений.

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного ранее Антимонопольным комитетом. Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что Киев завершил списание около 3,1 миллиона долларов дивидендов компании в счет погашения штрафа.

"Апелляционные жалобы открытого акционерного общества "Газпром" и частного акционерного общества "Газтранзит" с иностранными инвестициями удовлетворить", — говорится в определении. Согласно определению, коллегия судей установила, что взыскание дивидендов от чистой прибыли "Газтранзита" нарушает права акционеров "Газтранзита", поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежали "Газтранзиту", а не "Газпрому".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.

"Газпром" ранее заявил, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.