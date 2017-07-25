В Кремле рассказали, в чем заключается успех "нормандского формата"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Переговоры лидеров стран в "нормандском формате" можно назвать успешными лишь с точки зрения демонстрации сторонами готовности работать дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Сказать о том, что переговоры были успешными, можно лишь с той точки зрения, что стороны демонстрируют намерения работать дальше, работы непочатый край. Пока, к сожалению, констатировать какие-то позитивные подвижки, наверное, было бы преждевременным", — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли назвать прошедшие переговоры успешными.