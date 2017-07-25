В Кремле рассказали, в чем заключается успех "нормандского формата"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (310)

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Переговоры лидеров стран в "нормандском формате" можно назвать успешными лишь с точки зрения демонстрации сторонами готовности работать дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко в понедельник после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа.

"Сказать о том, что переговоры были успешными, можно лишь с той точки зрения, что стороны демонстрируют намерения работать дальше, работы непочатый край. Пока, к сожалению, констатировать какие-то позитивные подвижки, наверное, было бы преждевременным", — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли назвать прошедшие переговоры успешными.