Россиянина задержали за запуск беспилотника у здания Минобороны Латвии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Латвийские власти задержали гражданина РФ в Риге за запуск беспилотного летательного аппарата у здания министерства обороны, сообщает портал общественного латвийского радио и телевидения LSM.lv со ссылкой на заявление ведомства.

По данным портала, инцидент произошел 19 июля после 14.00, БПЛА передан государственной полиции.

С 4 июля в Латвии действует закон о запрете полетов БПЛА над военными сооружениями, в том числе над зданием Минобороны и в 50 метрах от него. Для других военных сооружений, например, баз, складов и полигонов, запрет действует на расстоянии 500 метров.

Как сообщает портал, закон был принят после якобы попыток российских граждан помешать проведению военных учений НАТО в Латвии, а также после неподтвержденных сообщений о том, что БПЛА неизвестного происхождения часто были замечены над военными сооружениями и местами проведения учений, в том числе в прошлом году в Швеции и в Норвегии.

Латвия – не единственная страна, страдающая от любителей использовать беспилотники, напоминает также Sputnik Латвия. Так, в прошлом году в Варшаве россиянин отправил беспилотный аппарат полетать над зданием канцелярии премьера Польши, президентским дворцом Бельведер и зданием министерства обороны страны, а весной этого года таким же образом развлеклись латвиец и две россиянки.