Экс-дипломат рассказал, с чем может быть связан возможный уход Тиллерсона

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Возможное намерение Рекса Тиллерсона уйти с поста госсекретаря США может быть связано с тем, что конгресс не позволяет ему реализовывать предпринимательские амбиции в отношениях с Россией, заявил РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Тиллерсон (являющийся экс-главой ExxonMobil), вероятно, рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря. Нынешний госсекретарь США проработал в ExxonMobil около четырех десятилетий, в 2006–2016 годах занимал пост председателя совета директоров.

"Как руководитель крупной корпорации "ExxonMobil" Тиллерсон, конечно, был заинтересован в максимально хорошем сотрудничестве и развитии сотрудничества с Россией, что они и делали на севере – в арктическом регионе в частности", — сказал Орджоникидзе.

В конце 1990-х Тиллерсон отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с "Роснефтью".

"Бизнес есть бизнес. Им было интересно извлекать колоссальную прибыль из этого. Теперь после того, как американский конгресс введет санкции, что неминуемо, такое сотрудничество будет вряд ли возможным. Поскольку он ставленник нефтепромышленных кругов, то у них, естественно, это не может вызывать энтузиазма", — добавил эксперт.

В субботу республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса заявили, что согласовали текст законопроекта по санкциям против России, Ирана и КНДР. Во вторник в палате представителей пройдет по нему голосование, в случае утверждения он будет передан в сенат, а затем главе государства. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС.

По словам Орджоникидзе, Тиллерсон как бизнесмен хорошо осознает, что такое право собственности. По мнению экс-дипломата, отъем российской дипломатической собственности в США также не нравится Тиллерсону. "Думаю, что на этих и других примерах у него возникли разногласия с Белым домом. Позиция министра иностранных дел ущемляется. Какой он министр иностранных дел, если он не может сделать элементарные вещи – вернуть дипсобственность?" — сказал Орджоникидзе.

Как полагает экс-дипломат, Тиллерсон "по существу не может сделать то, что он хотел бы сделать, — наладить нормальные отношения с Россией". "Наверняка он не будет жертвовать какими-то интересами США или американского бизнеса. Но бизнес заключается в том, чтобы получать выгоду и прибыль, а ему это не дают делать. Бизнесмен отличается от чистого политика тем, что он думает о любых вариантах прибыли – будь то Иран, Россия или другая сторона. А политик, который связан с идеологией, – у него мышление, как у Обамы: пусть мне будет плохо, но я никогда такого-то не сделаю", — отметил Орджоникидзе.

"Тиллерсон очень прагматичный человек, насколько я понимаю. Он исходит из того, что США выгодно и что не выгодно. А конгресс США идеологизирован до предела. А на основе идеологии отношения строить нельзя", — заключил он.

При этом Орджоникидзе не исключил, что госсекретарю могли предложить еще одну хорошую должность в бизнесе.