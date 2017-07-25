Экс-дипломат рассказал, с чем может быть связан возможный уход Тиллерсона

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Возможное намерение Рекса Тиллерсона уйти с поста госсекретаря США может быть связано с тем, что конгресс не позволяет ему реализовывать предпринимательские амбиции в отношениях с Россией, заявил РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.CNN со ссылкой на источники сообщал, что Тиллерсон (являющийся экс-главой ExxonMobil), вероятно, рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря. Нынешний госсекретарь США проработал в ExxonMobil около четырех десятилетий, в 2006–2016 годах занимал пост председателя совета директоров.
"Как руководитель крупной корпорации "ExxonMobil" Тиллерсон, конечно, был заинтересован в максимально хорошем сотрудничестве и развитии сотрудничества с Россией, что они и делали на севере – в арктическом регионе в частности", — сказал Орджоникидзе.
В конце 1990-х Тиллерсон отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с "Роснефтью".
В субботу республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса заявили, что согласовали текст законопроекта по санкциям против России, Ирана и КНДР. Во вторник в палате представителей пройдет по нему голосование, в случае утверждения он будет передан в сенат, а затем главе государства. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС.
По словам Орджоникидзе, Тиллерсон как бизнесмен хорошо осознает, что такое право собственности. По мнению экс-дипломата, отъем российской дипломатической собственности в США также не нравится Тиллерсону. "Думаю, что на этих и других примерах у него возникли разногласия с Белым домом. Позиция министра иностранных дел ущемляется. Какой он министр иностранных дел, если он не может сделать элементарные вещи – вернуть дипсобственность?" — сказал Орджоникидзе.
"Тиллерсон очень прагматичный человек, насколько я понимаю. Он исходит из того, что США выгодно и что не выгодно. А конгресс США идеологизирован до предела. А на основе идеологии отношения строить нельзя", — заключил он.
При этом Орджоникидзе не исключил, что госсекретарю могли предложить еще одну хорошую должность в бизнесе.