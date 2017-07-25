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В мире

Политолог: у Тиллерсона нет команды, на которую он мог бы рассчитывать

12:5225.07.2017
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© AP Photo / Steve HelberГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. У госсекретаря США Рекса Тиллерсона не сложилось своей команды, на которую он мог бы рассчитывать, он осознает, что политика, которую он поддерживал, сейчас проваливается, поэтому его возможный уход с поста будет закономерным; другое дело, что у президента США Дональда Трампа, фактически, нет кандидатур на замену, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова кандидат исторических наук Андрей Сидоров.

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщал, что Тиллерсон, вероятно, рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря из-за разногласий с Белым домом, "включая новую дискуссию о политике в отношении Ирана" и кадровую политику его отдела.

Госдеп против Тиллерсона

"Дело в том, что для Тиллерсона в принципе общий настрой, что бы сейчас он ни делал, практически ничего не получается, даже государственный департамент до конца, в общем, так и не сформирован, отношение к нему внутри госдепа, прямо скажем, негативное", — сказал Сидоров РИА Новости.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Июнь 2017
© AP Photo / Jacquelyn Martin, File
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По словам эксперта, большинство отделов "считают его дилетантом, что он переговорщик, что он пришел из бизнеса". "Многие критикуют то, что приемы и методы, которые используются в бизнесе, нельзя переносить на дипломатическую службу, потому что здесь все-таки совершенно иная специфика. А попытка сделать эффективным, рентабельным государственный департамент ни к чему хорошему привести не может", — добавил Сидоров.

Он подчеркнул что "внутри самого госдепа у Тиллерсона не сложилось той команды, на которую он мог бы рассчитывать, и это большая проблема". Эксперт согласился с критиками госсекретаря по поводу того, что дипломатическую службу нельзя превратить в корпорацию. По его словам, попытка проведения подобных преобразований привела к уходу людей, "которые связаны с дипломатией уже давно, которые знают, что и как делается", а замену им найти очень сложно.

Бежать с тонущего корабля

Ситуация такова, что у президента США фактически провалилась и налоговая реформа, и Obamacare, то есть, по большому счету, он не сможет выполнить свою программу, которую обещал своим избирателям, поэтому в результате он будет и далее терять поддержку, подчеркнул эксперт.

"Я бы не хотел сказать, что Тиллерсон – крыса, то, что кто-то бежит с корабля, но такова политика. В принципе, если человек понимает, что он не может сейчас реализоваться здесь, то зачем ему там оставаться", — сказал Сидоров. Поэтому перестановки, которые идут, говорят о том, что просто в данном случае Трамп попытался, но истеблишмент оказался против, добавил он.

Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По словам Сидорова, Тиллерсон "понимает, что, наверное, вся та политика, с которой он соглашался, выстраивание более деловых отношений с другими странами мира, она сейчас проваливается, Трамп не сможет осуществить ни то, ни другое, ни третье". Госсекретарь "связан по рукам и ногам" и в ситуации с принятием законопроекта о новых санкциях в отношении России, добавил эксперт, подчеркнув, что Тиллерсон не хочет быть в центре всего этого.

Палата представителей конгресса США, как ожидается, может во вторник рассмотреть законопроект, предусматривающий введение санкций против России, Ирана и КНДР. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Документ накладывает определенные обязательства на президента США. В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.

Короткая скамейка запасных

"У Трампа очень узкая или короткая скамейка запасных, поэтому на замену им (ушедшим сотрудникам — ред.) никто не пришел и не мог прийти, потому что до этого Трамп был слабо связан и с государственной службой и, разумеется, с дипломатией", — отметил Сидоров.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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По его словам, если президент будет выбирать замену Тиллерсона из своей семьи, то "там есть ряд людей, которые могли бы это сделать". "Если из семьи, то, наверное, (зять и советник президента США Джаред) Кушнер, хотя я думаю, что он не пойдет на это дело, потому что и его сейчас раскручивают", — сказал Сидоров.

"Можно, конечно, в шутку предположить, что (это будет дочь Трампа) Иванка…, но в настоящее время я не думаю, что у него (Трампа — ред.) есть какой-то серьезный запасной человек, который мог бы это сделать…, но кого-нибудь из разведки, может быть, возьмут", — предположил Сидоров.

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