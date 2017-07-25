В Мумбаи при обрушении дома погибли семь человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли при обрушении жилого дома в индийском Мумбаи, более 30 могут оставаться под завалами, сообщает издание Deccan Herald со ссылкой на пожарную службу.

Инцидент произошел во вторник утром в районе Гхаткопар на северо-востоке Мумбаи. В четырехэтажном здании помимо жилых апартаментов находилась частная лечебница, но поскольку в ней проводился ремонт, на момент обрушения в здании было немного пациентов. Тем не менее, по данным спасателей, более 30 человек могут оставаться под завалами.

Порядка 10 человек спасены. При этом по неподтвержденным данным ряда СМИ, число жертв на настоящий момент составляет уже 12 человек.

Причины происшествия пока не известны, но обрушения жилых зданий нередко происходят в Индии из-за несоблюдения норм безопасности и использования некачественных стройматериалов. Кроме того, часто такие инциденты происходят в период муссонных дождей, длящихся в разных регионах с июня по сентябрь.