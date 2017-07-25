В Мумбаи при обрушении дома погибли семь человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли при обрушении жилого дома в индийском Мумбаи, более 30 могут оставаться под завалами, сообщает издание Deccan Herald со ссылкой на пожарную службу.
Порядка 10 человек спасены. При этом по неподтвержденным данным ряда СМИ, число жертв на настоящий момент составляет уже 12 человек.
Причины происшествия пока не известны, но обрушения жилых зданий нередко происходят в Индии из-за несоблюдения норм безопасности и использования некачественных стройматериалов. Кроме того, часто такие инциденты происходят в период муссонных дождей, длящихся в разных регионах с июня по сентябрь.