Израиль не комментирует сообщения о решении убрать камеры от Храмовой горы

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Израильские власти не комментируют сообщения СМИ о решении убрать со входов на Храмовую гору видеокамеры в дополнение к металлодетекторам, вызвавшим массовые протесты арабо-мусульманской общины.

Если информация подтвердится, то речь будет идти о демонтаже всей системы контроля, появившейся в ответ на недавнее убийство в этом районе Старого города двух израильских полицейских.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху РИА Новости рекомендовали обратиться к полиции, представитель которой переадресовал вопрос в обратном направлении — "политическому эшелону".

"На заседании военно-политического кабинета минувшей ночью было решено убрать не только металлоискатели, но и камеры… Это означает, что Израиль согласился вернуть ситуацию, которая была до убийства двух полицейских на Храмовой горе неделю с половиной назад", — сообщил ранее новостной ресурс "Уай-нет".

В опубликованном ночью решении форума ключевых израильских министров говорится о замене металлоискателей на некую систему интеллектуального контроля и отдельно не упоминаются видеокамеры, которые уже смонтированы у входов на третью по значимости святыню ислама.

Отказ от металлоискателей и видеокамер может удовлетворить арабо-мусульманскую общину, которая бойкотировала новые меры безопасности, отказываясь подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивая прямо на иерусалимских улицах многотысячные молитвы, регулярно перераставшие в стычки с полицией.

По данным "Уай-нет", против демонтажа системы голосовали министры образования Нафтали Беннетт, юстиции Айелет Шакед и Зеев Элькин, который совмещает посты министра экологии и по делам Иерусалима.

Ссылаясь на неназванных участников дискуссии, издание пишет, что на принятое решение повлияла история с охранником израильского посольства в Иордании, которого вместе с остальным персоналом пришлось вывозить на родину после того, как он, отбиваясь от нападения, застрелил двоих местных жителей. После суток интенсивных переговоров и американского посредничества власти соседней страны дали согласие на выезд охранника.

Иордания, чей король Абдалла II имеет статус хранителя святынь Иерусалима, играет ключевую роль в урегулировании ситуации вокруг Храмовой горы.