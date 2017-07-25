В Армении хотят освободить виновника ДТП в Новой Москве с 18 погибшими

ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Грачья Арутюняна, виновного в ДТП в Новой Москве, унесшего в 2013 году жизни 18 человек, могут освободить в Армении из-за проблем со здоровьем. Об этом агентству Sputnik Армения рассказал его тесть Виктор Мартиросян.

Грачья Арутюнян, осужденный в России на срок 6 лет 9 месяцев, был экстрадирован в Армению 20 июля этого года для отбывания оставшейся части наказания в порядке, установленном европейской конвенцией "О передаче осужденных".

Сейчас у Арутюняна наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, сообщил Мартиросян. По его словам, зятя осмотрели врачи уголовно-исполнительного учреждения "Нубарашен", указавшие на необходимость операции. Не исключено, что Арутюняна прооперируют в течение месяца.

Мартиросян рассказал, что у Грачья проблемы с сердцем, с позвоночником, а также подозрение на злокачественную опухоль. Юристы не исключают, что Арутюнян в течение двух месяцев будет освобожден от несения наказания.

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"И из-за болезни, и ввиду того, что он не преступник, он оказался в заключении после несчастного случая. И поскольку две трети срока он уже отсидел, как говорят юристы, дано разрешение на начало процесса досрочного освобождения. В Армении этот закон распространяется на людей, отбывших четырехлетний срок. А Грачья находится в заключении уже четыре года и два месяца", — пояснил Мартиросян, добавив, что в данном случае должны быть сопоставлены требования соответствующих законов Армении и России.

В июле 2013 года в Троицком районе Новой Москвы Арутюнян, управляя груженным щебнем грузовиком, столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибли 18 человек, более 60 получили травмы. В 2014 году родственники осужденного обратились в Минюст Армении с просьбой о содействии в его экстрадиции на родину. В июле 2017 года Арутюнян был доставлен в Армению для отбывания оставшейся части наказания.

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