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В мире

В Армении хотят освободить виновника ДТП в Новой Москве с 18 погибшими

Сюжет:
Крупное ДТП в новой Москве (198)
12:2325.07.2017
(обновлено: 12:26 25.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГрачья Арутюнян. Архивное фотоГрачья Арутюнян. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Грачья Арутюняна, виновного в ДТП в Новой Москве, унесшего в 2013 году жизни 18 человек, могут освободить в Армении из-за проблем со здоровьем. Об этом агентству Sputnik Армения рассказал его тесть Виктор Мартиросян.

Грачия Арутюнян. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Россия передала Армении осужденного за крупное ДТП
Грачья Арутюнян, осужденный в России на срок 6 лет 9 месяцев, был экстрадирован в Армению 20 июля этого года для отбывания оставшейся части наказания в порядке, установленном европейской конвенцией "О передаче осужденных".

Сейчас у Арутюняна наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, сообщил Мартиросян. По его словам, зятя осмотрели врачи уголовно-исполнительного учреждения "Нубарашен", указавшие на необходимость операции. Не исключено, что Арутюняна прооперируют в течение месяца.

Мартиросян рассказал, что у Грачья проблемы с сердцем, с позвоночником, а также подозрение на злокачественную опухоль. Юристы не исключают, что Арутюнян в течение двух месяцев будет освобожден от несения наказания.

Читайте подробности аварии рейсового автобуса и грузовика под Подольском 13 июля 2013 года >>

"И из-за болезни, и ввиду того, что он не преступник, он оказался в заключении после несчастного случая. И поскольку две трети срока он уже отсидел, как говорят юристы, дано разрешение на начало процесса досрочного освобождения. В Армении этот закон распространяется на людей, отбывших четырехлетний срок. А Грачья находится в заключении уже четыре года и два месяца", — пояснил Мартиросян, добавив, что в данном случае должны быть сопоставлены требования соответствующих законов Армении и России.

Оглашение приговора водителю КАМАЗа, столкнувшегося с автобусом под Подольском
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Водителя грузовика в Москве признали виновным в гибели 18 человек
В июле 2013 года в Троицком районе Новой Москвы Арутюнян, управляя груженным щебнем грузовиком, столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибли 18 человек, более 60 получили травмы. В 2014 году родственники осужденного обратились в Минюст Армении с просьбой о содействии в его экстрадиции на родину. В июле 2017 года Арутюнян был доставлен в Армению для отбывания оставшейся части наказания.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

Крупное ДТП на территории новой Москвы
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа территории новой Москвы рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом, который перевозил щебень. Погибли 18 человек, около 55 пострадали.Крупное ДТП на территории Новой Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На территории новой Москвы рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом, который перевозил щебень. Погибли 18 человек, около 55 пострадали.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвария произошла около 13.00. Рейсовый автобус ехал из Подольска в Жохово и был переполнен людьми.Крупное ДТП на территории Новой Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Авария произошла около 13.00. Рейсовый автобус ехал из Подольска в Жохово и был переполнен людьми.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПосле того, как ехавший по второстепенной дороге КАМАЗ врезался в него, автобус-гармошка развалился на части.Крупное ДТП на территории Новой Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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После того, как ехавший по второстепенной дороге КАМАЗ врезался в него, автобус-гармошка развалился на части.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВодитель грузовика, предположительно ставший виновником ДТП, остался жив и в настоящее время находится в Боткинской больнице. Грузовиком управлял 46-летний гражданин Армении, в течение года он шесть раз подвергался административным взысканиям за нарушения правил дорожного движения.Крупное ДТП на территории Новой Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Водитель грузовика, предположительно ставший виновником ДТП, остался жив и в настоящее время находится в Боткинской больнице. Грузовиком управлял 46-летний гражданин Армении, в течение года он шесть раз подвергался административным взысканиям за нарушения правил дорожного движения.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа месте происшествия работали сотрудники МЧС, порядка 30 бригад скорой помощи, полиция. Было полностью перекрыто движение автомобилей на трассе близ Подольска, из-за чего образовалась пробка.Крупное ДТП на территории Новой Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, порядка 30 бригад скорой помощи, полиция. Было полностью перекрыто движение автомобилей на трассе близ Подольска, из-за чего образовалась пробка.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВсе пострадавшие в ДТП отправлены в больницы с травмами разной степени тяжести, в основном это черепно-мозговые травмы и переломы из-за того, что грузовик перевозил щебенку, которая посыпалась на автобус.Крупное ДТП на территории Новой Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Все пострадавшие в ДТП отправлены в больницы с травмами разной степени тяжести, в основном это черепно-мозговые травмы и переломы из-за того, что грузовик перевозил щебенку, которая посыпалась на автобус.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСемьи погибших и пострадавшие в крупной аварии в новой Москве получат компенсации от страховой компании "Согаз", в которой был застрахован автобус. Также всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших обещают оказать власти Москвы.Сотрудник полиции работает на месте столкновения рейсового автобуса с КАМАЗом.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Семьи погибших и пострадавшие в крупной аварии в новой Москве получат компенсации от страховой компании "Согаз", в которой был застрахован автобус. Также всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших обещают оказать власти Москвы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ связи с ДТП открыта "горячая линия". За информацией можно обращаться по телефону: 8-800-775-17-17.Крупное ДТП на территории Новой Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В связи с ДТП открыта "горячая линия". За информацией можно обращаться по телефону: 8-800-775-17-17.
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