В Армении хотят освободить виновника ДТП в Новой Москве с 18 погибшими

12:2325.07.2017
(обновлено: 12:26 25.07.2017)
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ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Грачья Арутюняна, виновного в ДТП в Новой Москве, унесшего в 2013 году жизни 18 человек, могут освободить в Армении из-за проблем со здоровьем. Об этом агентству Sputnik Армения рассказал его тесть Виктор Мартиросян.
Грачья Арутюнян, осужденный в России на срок 6 лет 9 месяцев, был экстрадирован в Армению 20 июля этого года для отбывания оставшейся части наказания в порядке, установленном европейской конвенцией "О передаче осужденных".
Сейчас у Арутюняна наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, сообщил Мартиросян. По его словам, зятя осмотрели врачи уголовно-исполнительного учреждения "Нубарашен", указавшие на необходимость операции. Не исключено, что Арутюняна прооперируют в течение месяца.
Мартиросян рассказал, что у Грачья проблемы с сердцем, с позвоночником, а также подозрение на злокачественную опухоль. Юристы не исключают, что Арутюнян в течение двух месяцев будет освобожден от несения наказания.
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"И из-за болезни, и ввиду того, что он не преступник, он оказался в заключении после несчастного случая. И поскольку две трети срока он уже отсидел, как говорят юристы, дано разрешение на начало процесса досрочного освобождения. В Армении этот закон распространяется на людей, отбывших четырехлетний срок. А Грачья находится в заключении уже четыре года и два месяца", — пояснил Мартиросян, добавив, что в данном случае должны быть сопоставлены требования соответствующих законов Армении и России.
В июле 2013 года в Троицком районе Новой Москвы Арутюнян, управляя груженным щебнем грузовиком, столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибли 18 человек, более 60 получили травмы. В 2014 году родственники осужденного обратились в Минюст Армении с просьбой о содействии в его экстрадиции на родину. В июле 2017 года Арутюнян был доставлен в Армению для отбывания оставшейся части наказания.
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На территории новой Москвы рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом, который перевозил щебень. Погибли 18 человек, около 55 пострадали.
Авария произошла около 13.00. Рейсовый автобус ехал из Подольска в Жохово и был переполнен людьми.
После того, как ехавший по второстепенной дороге КАМАЗ врезался в него, автобус-гармошка развалился на части.
Водитель грузовика, предположительно ставший виновником ДТП, остался жив и в настоящее время находится в Боткинской больнице. Грузовиком управлял 46-летний гражданин Армении, в течение года он шесть раз подвергался административным взысканиям за нарушения правил дорожного движения.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, порядка 30 бригад скорой помощи, полиция. Было полностью перекрыто движение автомобилей на трассе близ Подольска, из-за чего образовалась пробка.
Все пострадавшие в ДТП отправлены в больницы с травмами разной степени тяжести, в основном это черепно-мозговые травмы и переломы из-за того, что грузовик перевозил щебенку, которая посыпалась на автобус.
Семьи погибших и пострадавшие в крупной аварии в новой Москве получат компенсации от страховой компании "Согаз", в которой был застрахован автобус. Также всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших обещают оказать власти Москвы.
В связи с ДТП открыта "горячая линия". За информацией можно обращаться по телефону: 8-800-775-17-17.