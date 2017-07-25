Джулиани опроверг сообщения о возможности его назначения генпрокурором США

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани опроверг сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить его генпрокурором страны вместо Джеффа Сешнса, сообщил телеканал CNN. © AP Photo / Jacquelyn Martin, File Тиллерсон засобирался в отставку. Кто следующий?

Ранее сетевое американское издание Axios сообщило, что президент США думает о возможности назначить на эту должность Джулиани. В качестве второго вероятного кандидата газета Washington Post назвала сенатора Теда Круза.

Рудольф Джулиани заявил CNN, что информация в статье Axios не является действительностью.

По словам Джулиани, Сешнс "принял правильное решение в соответствии с правилами министерства юстиции" отстраниться от расследования по возможному вмешательству РФ в президентские выборы в США.

Сенатор Тед Круз также отверг появившиеся в СМИ сообщения о возможности выдвижения его кандидатуры на эту должность.

"Истории, которые сообщили СМИ сегодня, являются ложью. Мое внимание есть и будет сконцентрировано на том, чтобы в сенате США бороться за права 28 миллионов техасцев", — передает заявление Теда Круза корреспондент телеканала NBC News Вон Хилъярд в своем микроблоге Twitter.

Тед Круз назвал Джефа Сешнса другом и отметил, что "глубоко удовлетворен", что на посту генерального прокурора США находится такой "принципиальный консерватор, как Сешнс".

Трамп ранее сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, главе ведомства не следовало брать самоотвод, а, если он собирался это делать, то должен был сказать об этом главе государства до того, как согласился занять должность. В ответ Сешнс заявил, что не планирует покидать свой пост, несмотря на критику со стороны Трампа.