Эксперт: возможный уход Тиллерсона ничего не изменит в отношениях с Россией

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Возможный уход Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США ничего не изменит в американской политике в отношении России, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщал, что Тиллерсон, вероятно, рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря.

"Смена первых лиц администрации — это не новость, а очень частая традиция американской политики. Это распространенная практика. Такая чехарда была при всех администрациях", — заявил Фененко РИА Новости. В качестве примера он привел администрации Билла Клинтона, Джорджа Буша-старшего и Барака Обамы, в которых в течение короткого срока сменялись министры обороны.

По мнению эксперта, политики США принимают решение покинуть свой пост, чтобы сохранить свою репутацию для будущей карьеры.

"Очень часто американские политики идут на это с одной целью – надеются сохранить на будущее свою карьеру, чтобы, как они говорят, не нести ответственность перед историей за деятельность своего президента", — сказал он.

Фененко считает, что с возможным уходом Тиллерсона в отставку ничего не изменится, в том числе в политике в отношении РФ, которая "является для США противником в ее нынешнем качестве".

"Американская система устроена так, что там ведущую роль играет не какой-нибудь министр, а он часто имеет декоративно-представительские функции. А основную роль играет уже внепартийный бюрократический аппарат, так называемый вашингтонский истэблишмент. Технические помощники остаются на своих местах дальше работать", — рассказал собеседник агентства.

Фененко предположил, что на место Тиллерсона в случае его ухода могут рассматривать представителя какого-либо научного института, к примеру, авторитетного американского исследовательского центра RAND.